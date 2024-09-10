Кыргызстан и Узбекистан пробили тотал 2,5 во всех личных встречах. 2.25 – продление тренда
Сборные Кыргызстана и Узбекистана встретятся в рамках квалификации ЧМ-2026.
Команд встречались между собой 7 раз – в каждой из встреч прошел тотал больше 2,5. Лишь в одной игре команды забили меньше четырех мячей.
Букмекеры дают коэффициент 2.25 на тотал больше 2,5 в сегодняшней игре и 4.00 – на тотал больше 3,5.
Матч состоится 10 сентября и начнется в 17:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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