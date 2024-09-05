Финал Кубка Лиги Ставок по гольфу стартовал в Подмосковье
4-5 сентября в гольф-клубе «Пестово» в Московской области проходит долгожданный финал серии турниров по гольфу «Кубок Лиги Ставок 2024» – одного из самых ярких событий спортивного сезона!
Кубок Лиги Ставок включает пять отборочных этапов и финал. В этом году первые три этапа прошли в мае-июне в Московской области, четвертый этап – в Тверской, а пятый – в Ленинградской области.
В финале лучшие гольфисты страны сойдутся в решающем поединке за титул сильнейшего атлета и определят победителей, которые разыграют между собой призовой фонд размером 3,5 миллиона рублей.
В рамках турнира профессиональные гольфисты также проведут мастер-классы для всех желающих. Трансляция соревнований доступна на главном спортивном телеканале страны «Матч ТВ».
«Мы являемся генеральным партнером Ассоциации гольфа России с 2023 года. Второй сезон подряд Кубок Лиги Ставок собирает любителей и профессионалов, дарит яркое шоу и незабываемые эмоции. Мы поддерживаем спорт разных форматов и уровней и хотим сделать гольф более доступным и популярным в нашей стране», – сказал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.
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