Финал Кубка Лиги Ставок по гольфу стартовал в Подмосковье

4-5 сентября в гольф-клубе «Пестово» в Московской области проходит долгожданный финал серии турниров по гольфу «Кубок Лиги Ставок 2024» – одного из самых ярких событий спортивного сезона!

Кубок Лиги Ставок включает пять отборочных этапов и финал. В этом году первые три этапа прошли в мае-июне в Московской области, четвертый этап – в Тверской, а пятый – в Ленинградской области.

В финале лучшие гольфисты страны сойдутся в решающем поединке за титул сильнейшего атлета и определят победителей, которые разыграют между собой призовой фонд размером 3,5 миллиона рублей.

В рамках турнира профессиональные гольфисты также проведут мастер-классы для всех желающих. Трансляция соревнований доступна на главном спортивном телеканале страны «Матч ТВ».

«Мы являемся генеральным партнером Ассоциации гольфа России с 2023 года. Второй сезон подряд Кубок Лиги Ставок собирает любителей и профессионалов, дарит яркое шоу и незабываемые эмоции. Мы поддерживаем спорт разных форматов и уровней и хотим сделать гольф более доступным и популярным в нашей стране», – сказал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.