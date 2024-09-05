  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • BetBoom планирует оставить трансляции турниров ATP бесплатными: «Мы нацелены создать качественный и массовый продукт»
0

BetBoom планирует оставить трансляции турниров ATP бесплатными: «Мы нацелены создать качественный и массовый продукт»

Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев рассказал о будущем портала BetBoom Tennis.

Ранее букмекер купил права на показ турниров ATP в России. Все матчи транслируются бесплатно.

«Точный срок окупаемости или точку безубыточности проектов такого характера невозможно точно прогнозировать.

Мы нацелены создать действительно качественный и массовый продукт, доступный всем жителям нашей страны бесплатно, так как на момент входа в переговоры с ATP теннисные трансляции проводились или в низком качестве картинки или с непрофессиональными комментаторами в серой зоне интернета», – заявил Артемьев.

Ставки на Спортсе

BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
logoATP
Ставки на спорт
Ставки на теннис
BetBoom
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Лада» с 2005 года забрасывает «Локомотиву» дома минимум 2 шайбы. 1.70 – продление тренда
сегодня, 14:01
В Германии нелегальные гемблинг-операторы не смогут размещать рекламу в Google
сегодня, 13:52
Беттор поставил 500 тысяч рублей на ничью в матче Вьетнам – Россия
3сегодня, 12:55
В Казахстане заблокировали более 6 тысяч нелегальных онлайн-казино и лотерейных сайтов
сегодня, 12:26
BetBoom готов делиться правами на показ турниров ATP: «Открыты для переговоров. И серьезно настроены на борьбу с пиратскими трансляциями»
2сегодня, 10:48
«Динамо» сенсационно проиграло «Куньлуню» в дебютном матче сезона КХЛ. На китайский клуб давали 5.70
2сегодня, 09:59
В Пензе предлагают повысить налоговые ставки на игорный бизнес до 10 миллионов рублей
сегодня, 09:31
Игры сборных снова с нами! Португалия встречается с Хорватией в Лиге наций, а вам – фрибет до 15 000
сегодня, 09:00Реклама
Коэффициент на победу России над Вьетнамом обвалился почти в два раза за неделю
4сегодня, 08:46
Betway стал беттинг-партнером «Челси»
сегодня, 07:39
Ко всем новостям
Последние новости
Теннисные студии для BetBoom организует продакшн «Коммент.Шоу», связанный с «Винлайном»
сегодня, 11:32
ХК «Сочи» представил тренерский штаб на «Лига Ставок Sochi Hockey Fest»
вчера, 15:02Реклама
Стартует второй сезон FONBET OVERTIME
вчера, 14:43Реклама
Клиент BetBoom предсказал ход Гран-При Италии и выиграл более 400 000 рублей! Купон беттора занес камбэк Леклера на последних кругах
вчера, 14:15Реклама
БЕТСИТИ – официальный партнер гандбольного клуба «Ростов-Дон»
3 сентября, 14:43Реклама
«Доступный спорт с детства» добрался до Томска: юные хоккеисты получили новую экипировку
3 сентября, 12:35Реклама
Внутри российского хоккея: в тур отправляется передвижная выставка истории КХЛ от команды Fonteam
3 сентября, 10:59Реклама
FONBET выступил партнером Ночи московского спорта по настольному теннису
3 сентября, 09:04Реклама
BetBoom разыгрывает поездку на турнир АТР. Участвуй в акции «Время тенниса»!
2 сентября, 13:49Реклама
Диас сделал дубль в 1-м тайме против «МЮ». Сыграл кэф 14.4
1 сентября, 16:00