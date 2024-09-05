BetBoom планирует оставить трансляции турниров ATP бесплатными: «Мы нацелены создать качественный и массовый продукт»
Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев рассказал о будущем портала BetBoom Tennis.
Ранее букмекер купил права на показ турниров ATP в России. Все матчи транслируются бесплатно.
«Точный срок окупаемости или точку безубыточности проектов такого характера невозможно точно прогнозировать.
Мы нацелены создать действительно качественный и массовый продукт, доступный всем жителям нашей страны бесплатно, так как на момент входа в переговоры с ATP теннисные трансляции проводились или в низком качестве картинки или с непрофессиональными комментаторами в серой зоне интернета», – заявил Артемьев.
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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