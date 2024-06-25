BetBoom разыгрывает 100 000 фрибетов среди зрителей UFC 303

Официальный партнер UFC букмекерская компания BetBoom запустила уникальную акцию – сделай прогноз на победителя в главном событии номерного турнира Алекс Перейра – Иржи Прохазка, сделай ставку от 500 ₽ на любое событие UFC и участвуй в розыгрыше 100 000 фрибетов!

Механика акции

Необходимо перейти на сайт или в приложение BetBoom, зарегистрироваться или авторизоваться, совершить прематч-ставку на любое событие UFC 303 до 30 июня 5:00 (мск) и написать результат в специальное поле в разделе «Сторис».

1 июля BetBoom выберет 20 победителей случайным образом и начислит каждому по 5 000 фрибетов!