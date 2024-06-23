58% – шансы Германии одержать третью победу подряд на Евро-2024. Страны-хозяйки набирали 9 очков на групповых этапах турнира только два раза

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Сборная Германии сыграет со Швейцарией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Германия – явный фаворит за 1.71, что составляет примерно 58% вероятности. Победа Швейцарии идет за 6.10 (16%), ничья – за 3.70 (27%).

При этом страны-хозяйки набирали 9 очков на групповых этапах Евро только два раза: Франция в 1984-м и Нидерланды в 2000-м.

Матч пройдет 23 июня. Начало – в 22:00 мск.

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