Румыния победила с форой (+1.5) в 13 играх подряд. 1.80 – коэффициент на этот исход в матче с Бельгией на Евро-2024

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Бельгия сыграет с Румынией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Румыния побеждает с форой (+1.5) в 13 матчах подряд. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.80.

Букмекеры считают, что встреча получится результативной: тотал больше 2,5 голов идет за 1.70, тотал меньше 2,5 – за 2.24.

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Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

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