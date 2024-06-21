«Травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль». Прогноз Чернявского на матч Франция – Нидерланды

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Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Франции в матче с Нидерландами на Евро-2024.

«Пока французы не вылетели от Англии и великолепного Саутгейта, они будут создавать видимость претендента на титул.

Не ведитесь, но пользуйтесь! Тем более травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль. Ноль сомнений в этом», – заявил Чернявский.

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Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Чернявский идет на второе попадание подряд, Васильев и Лукомский ждут разного от Франции и Нидерландов – прогнозы авторов Спортса на Евро

8 комментариев
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А вот и икспертов подвезли!
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С учётом того, что "прогнозы" месье чернявского сбываются с точностью до наоборот...🤡
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Этому больше не наливать
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Или ВанДейк сожрёт Жиру, как омлет на завтрак
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У жиру тоже травма. Тоже под вопрос его участие в матче
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Если Мбаппе не выйдет, то на его место должен выходить Барколя, по стилю игры наиболее похож.
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