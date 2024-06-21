«Травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль». Прогноз Чернявского на матч Франция – Нидерланды
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Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Франции в матче с Нидерландами на Евро-2024.
«Пока французы не вылетели от Англии и великолепного Саутгейта, они будут создавать видимость претендента на титул.
Не ведитесь, но пользуйтесь! Тем более травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль. Ноль сомнений в этом», – заявил Чернявский.
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Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.
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