«Травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль». Прогноз Чернявского на матч Франция – Нидерланды

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Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Франции в матче с Нидерландами на Евро-2024.

«Пока французы не вылетели от Англии и великолепного Саутгейта, они будут создавать видимость претендента на титул.

Не ведитесь, но пользуйтесь! Тем более травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль. Ноль сомнений в этом», – заявил Чернявский.

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Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.

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