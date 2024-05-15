Лутон – Фулхэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Лутон Ставки на спорт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кенилворт Роуд

💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч

Перед анализом прогноза, давайте рассмотрим данные о двух командах:

Лутон:

  • Команда занимает 18 место в турнирной таблице.
  • Последние результаты Лутона неутешительны, включая несколько крупных поражений.
  • Лутон забивает в последних матчах, но также допускает много голов.

Фулхэм:

  • Фулхэм занимает более высокое место в таблице, чем Лутон.
  • Последние матчи Фулхэма также не безупречны, но они показывали более солидную игру.
  • Фулхэм забивает меньше голов, чем Лутон, но их оборона более стабильна.

Прогноз:

Учитывая нынешнюю форму и статистику обеих команд, есть основания предположить, что Фулхэм имеет преимущество. Хотя Лутон сможет забить, Фулхэм, вероятно, сможет контролировать игру и создавать опасные моменты в атаке.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.25.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,9
  • Х – 3,9
  • П2 – 2,2

Где смотреть матч Лутон – Фулхэм

Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч

Лутон – Фулхэм
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий