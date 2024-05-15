Лутон – Фулхэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: стадион Кенилворт Роуд
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Перед анализом прогноза, давайте рассмотрим данные о двух командах:
Лутон:
- Команда занимает 18 место в турнирной таблице.
- Последние результаты Лутона неутешительны, включая несколько крупных поражений.
- Лутон забивает в последних матчах, но также допускает много голов.
Фулхэм:
- Фулхэм занимает более высокое место в таблице, чем Лутон.
- Последние матчи Фулхэма также не безупречны, но они показывали более солидную игру.
- Фулхэм забивает меньше голов, чем Лутон, но их оборона более стабильна.
Прогноз:
Учитывая нынешнюю форму и статистику обеих команд, есть основания предположить, что Фулхэм имеет преимущество. Хотя Лутон сможет забить, Фулхэм, вероятно, сможет контролировать игру и создавать опасные моменты в атаке.
Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.25.
Коэффициенты:
- П1 – 2,9
- Х – 3,9
- П2 – 2,2
Где смотреть матч Лутон – Фулхэм
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Кенилворт Роуд»