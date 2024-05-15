Лутон – Фулхэм: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кенилворт Роуд

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Перед анализом прогноза, давайте рассмотрим данные о двух командах:

Лутон:

Команда занимает 18 место в турнирной таблице.

Последние результаты Лутона неутешительны, включая несколько крупных поражений.

Лутон забивает в последних матчах, но также допускает много голов.

Фулхэм:

Фулхэм занимает более высокое место в таблице, чем Лутон.

Последние матчи Фулхэма также не безупречны, но они показывали более солидную игру.

Фулхэм забивает меньше голов, чем Лутон, но их оборона более стабильна.

Прогноз:

Учитывая нынешнюю форму и статистику обеих команд, есть основания предположить, что Фулхэм имеет преимущество. Хотя Лутон сможет забить, Фулхэм, вероятно, сможет контролировать игру и создавать опасные моменты в атаке.

Рекомендация: Прогноз на победу гостей за коэффициент 2.25 .

Коэффициенты:

П1 – 2,9

Х – 3,9

П2 – 2,2

Где смотреть матч Лутон – Фулхэм

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