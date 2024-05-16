Лутон – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Лутон и Фулхэм в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лутон – Фулхэм
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Лутон
- Вест Хэм – Лутон : 3 – 1
- Лутон – Эвертон : 1 – 1
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
Последние матчи Фулхэм
- Фулхэм – Манчестер Сити : 0 – 4
- Брентфорд – Фулхэм : 0 – 0
- Фулхэм – Кристал Пэлас : 1 – 1
- Фулхэм – Ливерпуль : 1 – 3
- Вест Хэм – Фулхэм : 0 – 2
Прогноз на матч Лутон – Фулхэм
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