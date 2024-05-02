Кальяри – Лечче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Кальяри и Лечче в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сарденья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кальяри – Лечче
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Кальяри
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
- Кальяри – Аталанта : 2 – 1
- Кальяри – Верона : 1 – 1
Последние матчи Лечче
- Лечче – Монца : 1 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
- Лечче – Эмполи : 1 – 0
- Милан – Лечче : 3 – 0
- Лечче – Рома : 0 – 0
Прогноз на матч Кальяри – Лечче
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- Дата проведения
- 5 мая, 13.30, «Сарденья»