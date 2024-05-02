Кальяри – Лечче где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая

Теги Кальяри серия А Италия Лечче Футбол

В воскресенье, 5 мая, сыграют Кальяри и Лечче в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Кальяри – Лечче

  • Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.

Кальяри: все новости

Лечче: все новости

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Прогноз на матч Кальяри – Лечче

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Кальяри – Лечче
Дата проведения
5 мая, 13.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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