Севилья – Гранада: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Рамон Санчес Писхуан, Севилья

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Севилья и Гранада встречаются в рамках Ла Лиги сезона 2023/2024. Взглянув на статистику команд, видно, что Севилья показывает более стабильные результаты в этом сезоне, находясь на 13-м месте с 38 очками, в то время как Гранада занимает 19-е место с 21 очком. Лучший бомбардир Севильи – Юссеф Эн-Несири с 16 голами в 36 матчах, в то время как лучший бомбардир Гранады – Мюрто Узуни с 11 голами в 32 матчах.

Севилья показывает неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах и забивая в каждом из последних 7 матчей. Они также имеют преимущество в очных встречах на своем поле, выиграв последние 4 игры.

Гранада также демонстрирует улучшение в своей игре, не проигрывая в 3 последних матчах и забивая в каждом из них.

Прогноз на матч:

Учитывая статистику и текущую форму обеих команд, можно ожидать, что Севилья сохранит преимущество на своем поле и победит. Видя, что Севилья не проигрывает в 4 последних очных матчах дома против Гранады, это подтверждает их силу на домашнем поле.

Прогноз на индивидуальный тотал хозяев:

С учетом того, что Севилья забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах и Гранада пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах, можно ожидать, что Севилья забьет как минимум 1 гол.

Рекомендация для прогноза:

Севилья забьет хотя бы 1 гол в матче за 1,23 (Фонбет).

Коэффициенты: П1 – 1,65, Х – 4,1, П2 – 5,4



Где смотреть матч Севилья – Гранада

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей