Севилья – Гранада где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Севилья и Гранада в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Гранада
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Севилья
- Бетис – Севилья : 1 – 1
- Севилья – Мальорка : 2 – 1
- Лас-Пальмас – Севилья : 0 – 2
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
- Севилья – Сельта : 1 – 2
Последние матчи Гранада
- Гранада – Осасуна : 3 – 0
- Атлетик – Гранада : 1 – 1
- Гранада – Алавес : 2 – 0
- Гранада – Валенсия : 0 – 1
- Кадис – Гранада : 1 – 0
Прогноз на матч Севилья – Гранада
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