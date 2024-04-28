Ростов – Балтика где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Ростов и Балтика в полуфинале Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ростов – Балтика
- Начало матча запланировано на 19:15 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Последние матчи Ростов
- Ростов – Оренбург : 2 – 1
- Урал – Ростов : 0 – 1
- Ростов – Спартак : 1 – 5
- Урал – Ростов : 1 – 3
- Факел – Ростов : 0 – 1
Последние матчи Балтика
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
- Краснодар – Балтика : 3 – 2
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
- Ахмат – Балтика : 1 – 7
Прогноз на матч Ростов – Балтика
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