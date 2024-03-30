«Бавария» – «Боруссия» Д: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Дер-Класикер

30 марта в рамках 27-го тура чемпионата Германии сыграют «Бавария» и «Боруссия» Д. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 20:30.

Команды решают разные турнирные задачи. Мюнхенцы еще сохраняют шансы завоевать очередной чемпионский титул, а дортмундцы сражаются за место в зоне Лиги чемпионов.

«Бавария» с 60 очками занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 баллов. «Боруссия» с 50 очками находится на четвертой строчке, опережая на один пункт «Лейпциг».

Команда Томаса Тухеля выиграла три из четырех последних матчей Бундеслиги. Коллектив Эдина Терзича победил в трех предыдущих турах чемпионата.

«Боруссия» не побеждает в Дер-Класикер 11 матчей подряд. В 10 из этих игр сильнее была «Бавария», еще одна встреча завершилась вничью. В девяти последних очных матчах было забито больше трех мячей.

Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Тухеля. На П1 предлагается коэффициент 1.45. Вероятность успеха гостей оценивается в 6.40, на ничью дают 5.70.

По мнению экспертов, встреча будет результативной. На ТБ 3.5 можно поставить за 1.69.

Перспективно выглядят комбинированные варианты «П1 и ТБ 2.5» за 1.70 и «П1 и ТБ 3.5» за 2.27.

Бетторы БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами матча. На победу мюнхенцев поставили 82% игроков. В «Боруссию» верят 12%, на ничейный результат пришлось 6% от общего числа ставок на исход.

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