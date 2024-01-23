Ангола и Буркина-Фасо выйдут из группы на Кубке Африки, если сыграют вничью. Еще можно поставить за 2.75
Сборные Анголы и Буркина-Фасо встретятся в 3-м туре группового этапа Кубка Африки.
Обе сборные набрали по четыре очка в двух турах. Для выхода из группы им достаточно сыграть вничью.
Букмекеры еще принимают ставки на ничейный исход в сегодняшнем матче – поставить можно за 2.75. На первую нулевую ничью на Кубке Африки дают коэффициент 5.70.
Игра состоится 23 января и начнется в 20:00 мск.
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