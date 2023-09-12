Роман Нагучев предлагает ставку на матч Германии и Франции с коэффициентом 1.67

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Ставки на спорт товарищеские матчи (сборные) Ставки на футбол Ставки на сегодня Евро-2024 Ставки

12 сентября в 22:00 по московскому времени в рамках товарищеского матча встретятся сборные Германии и Франции. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Роман Нагучев.

Германия – Франция: статистика личных встреч

В последний раз коллективы встречались друг с другом на Евро-2020. Тогда они попали в одну группу, где сыграли между собой в первом туре. Та игра завершилась минимальной победой Франции (1:0). Вообще французы являются одними из самых неудобных соперников для немцев. Бундестим не может победить в очном противостоянии на протяжении 6 матчей подряд, а в последний раз это удалось сделать еще на победном мундиале 2014 года (1:0).  

Прогноз Романа Нагучева

Победа Германии или ничья за 1.67

Одна из самых больших загадок, что есть, – это сборная Германии. Как же она докатилась до такой жизни? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но знаю, что сборная Франции очень сильна. Учитывая, что отборочный турнир протекает для французов достаточно гладко, товарищеский матч станет отличной возможностью дать поиграть своей молодежи. Именно поэтому я думаю, что сборная Германии не проиграет крупно. Несмотря на недавнее поражение от Японии, с Францией, скорее всего, получится позабористее. Может быть, Бундестим даже победит, правда, минимально, но мне все-таки кажется, что лучше перестраховаться. Ставка на то, что хозяева не проиграют, будет в самый раз.   

Повышенный фрибет 2000 рублей в мобильном приложении для новых клиентов. Регистрируйся!

Кто возьмет «Золотой мяч»? Вот версия пользователей Sports.ru

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Месси – явный фаворит на «Золотой мяч», Холанд – главный конкурент, остальные очень далеко

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Нагучеву надо сходить к логопеду по поводу шипящих и перестать заниматься самолюбованием в эфире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий