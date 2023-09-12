Роман Нагучев предлагает ставку на матч Германии и Франции с коэффициентом 1.67

12 сентября в 22:00 по московскому времени в рамках товарищеского матча встретятся сборные Германии и Франции. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Роман Нагучев.

Германия – Франция: статистика личных встреч

В последний раз коллективы встречались друг с другом на Евро-2020. Тогда они попали в одну группу, где сыграли между собой в первом туре. Та игра завершилась минимальной победой Франции (1:0). Вообще французы являются одними из самых неудобных соперников для немцев. Бундестим не может победить в очном противостоянии на протяжении 6 матчей подряд, а в последний раз это удалось сделать еще на победном мундиале 2014 года (1:0).

Прогноз Романа Нагучева

Победа Германии или ничья за 1.67

Одна из самых больших загадок, что есть, – это сборная Германии. Как же она докатилась до такой жизни? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, но знаю, что сборная Франции очень сильна. Учитывая, что отборочный турнир протекает для французов достаточно гладко, товарищеский матч станет отличной возможностью дать поиграть своей молодежи. Именно поэтому я думаю, что сборная Германии не проиграет крупно. Несмотря на недавнее поражение от Японии, с Францией, скорее всего, получится позабористее. Может быть, Бундестим даже победит, правда, минимально, но мне все-таки кажется, что лучше перестраховаться. Ставка на то, что хозяева не проиграют, будет в самый раз.

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