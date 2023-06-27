Молодежная сборная Грузии выиграла группу A на Евро. На это давали коэффициент 17.00 – выше всех в четверке

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Сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами в третьем туре группового этапа молодежного Евро-2023.

Так, благодаря этой ничьей (1:1) грузины набрали пять очков в группе A и гарантировали себе первое место.

Интересно, что перед началом групповой стадии шансы Грузии на финиш на первом месте оценивались коэффициентом 17.00. Это был самый высокий показатель в группе с Нидерландами, Бельгией и Португалией.

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1 комментарий

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Крамбопулос Майкл
Это еще без Хвичи, молодцы Грузины!
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