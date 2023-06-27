Молодежная сборная Грузии выиграла группу A на Евро. На это давали коэффициент 17.00 – выше всех в четверке
Сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами в третьем туре группового этапа молодежного Евро-2023.
Так, благодаря этой ничьей (1:1) грузины набрали пять очков в группе A и гарантировали себе первое место.
Интересно, что перед началом групповой стадии шансы Грузии на финиш на первом месте оценивались коэффициентом 17.00. Это был самый высокий показатель в группе с Нидерландами, Бельгией и Португалией.
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