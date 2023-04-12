Игроки БЕТСИТИ не верят в «Челси» Лэмпарда. А ты? Сделай ставку с бонусом до 100 000 рублей!

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12 апреля «Реал» и «Челси» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00.

Год назад «Реал» и «Челси» уже встречались в 1/4 финала ЛЧ. Команды выдали настоящий концерт в двух актах: в первом матче со счетом 3:1 победили испанцы, но в ответной игре «Челси» дал бой – исход встречи решился лишь в овертайме. «Реал» прошел дальше – 5:3 по итогам двух игр.



В текущем розыгрыше мадридцы по-прежнему сильны и стабильны: недавно разгромили «Барсу» со счетом 4:0, а в двухматчевом противостоянии в 1/8 ЛЧ разобрались с «Ливерпулем» – 6:2. «Челси» же сменил тренера Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда и пока буксует: свой первый матч Фрэнк проиграл, а последняя победа «синих» случилась месяц назад – 3:1 над «Лестером».

Не удивительно, что эксперты БЕТСИТИ видят фаворитом матча команду

Карло Анчелотти. На успех мадридцев можно поставить за коэффициент 1.72. Ничья есть в линии за 3.90, а вот успех «Челси» идет за солидные 5.30.

Игроки также не сомневаются в успехе испанского коллектива – на его победу приходится 89% ставок. «Челси» досталось лишь 6% ставок, еще 5% ушли на ничейный исход.