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с прогнозом на первый раунд драфта от Максима Коршунова, автора
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Виктор Вембаньяма
1
Брэндон Миллер
2
Скут Хендерсон
3
Осар Томпсон
4
Кэм Уитмор
5
Амен Томпсон
6
Джарас Уокер
7
Энтони Блэк
8
Кейонте Джордж
9
Тэйлор Хендрикс
10
Грейди Дик
11
Джордан Хоукинс
12
Билаль Кулибали
13
Ник Смит
14
Кейсон Уоллес
15
Кобе Бафкин
16
Джейлен Худ-Шифино
17
Джетт Ховард
18
Крис Мюррей
19
Леонард Миллер
20
Брэндин Подземски
21
Джи Джи Джексон
22
Максвелл Льюис
23
Колби Джонс
24
Дарик Уайтхед
25
Брайс Сенсабо
26
Дерек Лайвли
27
Райан Рупер
28
Джеймс Ннаджи
29
Ноа Клоуни
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34 комментария
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ulenspiegel
сегодня, 13:30
Это новый уровень подачи материала. Красавчики)
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WilJkeee
сегодня, 14:52
Ну правда, это же просто потрясающая подача материала, как человеку далёкому от баскетбола было всё равно интересно всё это изучить)
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Александр Быстров
сегодня, 14:43
Как и всегда перед драфтом, потрясающая работа, большое спасибо
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Николай Кононович
сегодня, 15:49
Такая подача материала - то, чего не хватает порталу
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kacnep
сегодня, 15:05
Офигенный материал
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Alinachipalina
сегодня, 15:14
Спасибо за такой четкий материал! Надолго залипла)
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Константин Ловков
Автор
сегодня, 15:48
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j7o
К содержанию материала вопросов нет. К качеству верстки, подбору шрифтов и UX в целом - масса. Центрирование элементов, недоделанный транзинш на аккордеоне, адаптив, - это абсолютно аматорская работа
В дискуссию по фронтендерским делам вступать не готов (я не эксперт), но спасибо за мнение, на будущее учтем
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j7o
сегодня, 15:26
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Константин Ловков
А в чем «для бедных»? Рингер был референсом, да, но разве это как-то повлияло на итоговое качество, чтобы такие формулировки использовать?
К содержанию материала вопросов нет. К качеству верстки, подбору шрифтов и UX в целом - масса. Центрирование элементов, недоделанный транзинш на аккордеоне, адаптив, - это абсолютно аматорская работа
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j7o
сегодня, 15:04
Не хочу никого обидеть, но выглядит как будто мок драфта от theringer для бедных
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Константин Ловков
Автор
сегодня, 15:11
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j7o
Не хочу никого обидеть, но выглядит как будто мок драфта от theringer для бедных
А в чем «для бедных»? Рингер был референсом, да, но разве это как-то повлияло на итоговое качество, чтобы такие формулировки использовать?
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Sports.ru
13 июня, 16:00
Чего ждете от драфта?
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rembrandao
сегодня, 16:50
Классный формат статьи, но сравнения, кроме топ-3, - большинство мимо:
- Сравнение винга Амена с Фульцем (одним из самых креативных разыгрывающих) - фэйспалм
- Ник Смит - чисто Джамал Кроуфорд
- Худ-Шифино не будет основным разыгрывающим в своей команде, так что сравнение с Мюррэем неуместно. Это скорее Дензел Валентайн, только чуть получше.
- Джетт Ховард - скорее корявая версия Кэма Джонсона. По атлетизму даже травмированный Портер после операции, еще не отошедший от наркоза, и то будет лучше.
- Джи Джи Джексон - ну Кармело же!!! Все его движения от фирменного triple threat и до механики броска - тупо Кармело, только с Алиэкспресс. Неужели вы этого не видите?
- Дарик Уайтхед - на данный момент это угловатое нечто, которое сложно с кем-то сравнить, но это уж точно не Кузма. Дарик в школе был АЗ, а Кузма - ТФ. Да и по игровым качествам вообще мимо. Надеюсь, все его проблемы сугубо из-за травмы, потому что в школе он выглядел намного более атлетичным и многообещающим.
- Лайвли похож на Коули-Стайна только внешне. Уилли - это защитник в теле центрового, а Лайвли - обычная худая палка-мухобойка типа Кая Джонса, Джексона Хэйза и т.п. В атаке ноль без палочки.
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Николай Зеленкин
сегодня, 13:14
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Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Жду, что все кто называет этот драфт слабым, переобуются через несколько лет. Последний такой случай был с 2020, где подвели некоторые топы, но общий уровень класса — высокий )
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Трей
сегодня, 16:22
Ну про Уайтхеда нельзя все же сказать, что прям провалил. То есть да, не оправдал надежд, так как в топ 5 школьников входил, но по объективным причинам: травма в начале сезона, потом тяжело вкатывался, но в конце все таки показал, что потенциал там имеется. У него и у Смита отличные шансы стать главными стилами драфта
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rembrandao
сегодня, 17:11
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Максим Коршунов
По Амену не соглашусь, это "Овертайм Элит" и играл он именно БХ, Осар - еще винг, но Амен очень любит работать с мячом Ник Смит - видел такие сравнения, но не соглашусь из-за защиты, какой никакой ДХШ - Мюррей основной разыгрывающий в своей команде? ОоОоОоОоОо Ховард - ну вы переборщили) Джексон - Имхо Сенсабо больше похож на карамельку) Ну Кайл в школе и с мячом играл тоже, это мало о чем говорить, Ховард был до 16 лет разыгрывающим) В чем Уилли защитник в теле центрового - нет ни броска, ни передачи) В общем не знаю, как-то странно, но подискутировать можем)
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих.
- Мюррей был основным разыгрывающим в САС
- На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры
- По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень.
- Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
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betwriver
сегодня, 16:49
Очень любопытно было бы увидеть Тогдашний подобного рода разбор плюсов и минусов от гениев скаутинга - на Йокича (Драфт-2014), который в итоге ушел под 41 пиком в Денвер.
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Тарас Ращупкін
сегодня, 15:10
Материал топ!
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Максим Коршунов
сегодня, 17:27
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betwriver
"Низкий потолок" в скаутском отчете на Йокича-2014 - это приговор тем скаутам, которые и составляли тот отчет. Не уверен, что нынешние скауты лучше тех, что составляли драфт-характеристики Йокичу в 2014. Особенно , что касается "потолка".
Не соглашусь, кстати.
Оценка скаутов происходит исходя из того, что они видят, но есть куча вещей, которые нельзя прогнозировать.
Вот пример, Тайрелл Терри завершил карьеру, а был выбран драфте пару лет назад - ментальные проблемы, это можно было угадать? Нет, как и нельзя предугадать к какому тренеру попадет игрок, как он его будет развивать, будет ли экспериментировать или задвинет. Очень много факторов.
Попади Никола не в "Денвер" и все могло быть по-другому
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Максим Коршунов
сегодня, 17:16
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rembrandao
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих. - Мюррей был основным разыгрывающим в САС - На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры - По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень. - Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
Не думаю, что Амен сам будет готов играть винга)
Мюррей - да, окей, но не могу назвать его стандартным плеймейкером
УКС - так и остались вспышками, к сожалению((
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Трей
сегодня, 19:22
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Максим Коршунов
На Атлетике по подписке и там 100+ проспектов он разобрал... Осар выше для меня, тут я и указал, что это сугубо мое мнение, потому что при. +- схожем таланте, Осар уже сейчас может быть полезен
Ясно. В любом случае спасибо за крутой материал. Пост драфт анализ планируете сделать?
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Максим Коршунов
сегодня, 18:14
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betwriver
Ментальные проблемы с головой - согласен, да, трудно предугадать (но это скорее исключение, чем правило). Но тут нет ментальных проблем. Вернемся же: про скаутскую драфт-оценку Йокича-2014 - "низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте." А как насчет видения площадки и хорошие навыки плеймейкинга у 211-сантиметрового Йокича - скауты не придали этому должного значения? Мэлоун вот увидел и развил Йокича почти сразу же(до NBA All-Rookie First Team(2016)) - и это 41 пик драфта. После грандиозного общепризнанного успеха Йокича-2023 - предполагаю, что скауты (и команды! ) теперь будут выше оценивать баскетбольный интеллект проспекта. Это может стать тенденцией в современной НБА.
Выбирал Йокича не Мэлоун - Тим Коннелли, он же сделал обмен Гобера на пол царства сейчас (Забавно, да?) и именно он педалировал тему, что команду надо строить вокруг серба)
Тогда мало кто верил, что медленный и большой Центер может быть разыгрывающим, да и сейчас такой только один и немного Шенгюн и с Сабонисом, новый тренд)
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Максим Коршунов
сегодня, 18:04
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Трей
Я не видел от Весени таких подробных разборов, он же вроде по подкастам специализируется? Видео с плюсами минусами по мне как то лучше воспринимается, все таки об игре говорим.
На Атлетике по подписке и там 100+ проспектов он разобрал...
Осар выше для меня, тут я и указал, что это сугубо мое мнение, потому что при. +- схожем таланте, Осар уже сейчас может быть полезен
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betwriver
сегодня, 17:21
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rembrandao
Я тут под какой-то новостью скидывал цитату и скаутского отчета) Писали, что у него низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте.
"Низкий потолок" в скаутском отчете на Йокича-2014 - это приговор тем скаутам, которые и составляли тот отчет. Не уверен, что нынешние скауты лучше тех, что составляли драфт-характеристики Йокичу в 2014. Особенно , что касается "потолка".
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rembrandao
сегодня, 16:53
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betwriver
Очень любопытно было бы увидеть Тогдашний подобного рода разбор плюсов и минусов от гениев скаутинга - на Йокича (Драфт-2014), который в итоге ушел под 41 пиком в Денвер.
Я тут под какой-то новостью скидывал цитату и скаутского отчета) Писали, что у него низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте.
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Трей
сегодня, 17:36
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rembrandao
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих. - Мюррей был основным разыгрывающим в САС - На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры - По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень. - Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
Вот тут самые лучшие разборы игроков, прям досконально https://www.youtube.com/watch?v=B0CkzP_NlAU&ab_channel=AdamSpinella. Сенсебо да, реально Мело напоминает
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- Сравнение винга Амена с Фульцем (одним из самых креативных разыгрывающих) - фэйспалм
- Ник Смит - чисто Джамал Кроуфорд
- Худ-Шифино не будет основным разыгрывающим в своей команде, так что сравнение с Мюррэем неуместно. Это скорее Дензел Валентайн, только чуть получше.
- Джетт Ховард - скорее корявая версия Кэма Джонсона. По атлетизму даже травмированный Портер после операции, еще не отошедший от наркоза, и то будет лучше.
- Джи Джи Джексон - ну Кармело же!!! Все его движения от фирменного triple threat и до механики броска - тупо Кармело, только с Алиэкспресс. Неужели вы этого не видите?
- Дарик Уайтхед - на данный момент это угловатое нечто, которое сложно с кем-то сравнить, но это уж точно не Кузма. Дарик в школе был АЗ, а Кузма - ТФ. Да и по игровым качествам вообще мимо. Надеюсь, все его проблемы сугубо из-за травмы, потому что в школе он выглядел намного более атлетичным и многообещающим.
- Лайвли похож на Коули-Стайна только внешне. Уилли - это защитник в теле центрового, а Лайвли - обычная худая палка-мухобойка типа Кая Джонса, Джексона Хэйза и т.п. В атаке ноль без палочки.
- Мюррей был основным разыгрывающим в САС
- На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры
- По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень.
- Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
Оценка скаутов происходит исходя из того, что они видят, но есть куча вещей, которые нельзя прогнозировать.
Вот пример, Тайрелл Терри завершил карьеру, а был выбран драфте пару лет назад - ментальные проблемы, это можно было угадать? Нет, как и нельзя предугадать к какому тренеру попадет игрок, как он его будет развивать, будет ли экспериментировать или задвинет. Очень много факторов.
Попади Никола не в "Денвер" и все могло быть по-другому
Мюррей - да, окей, но не могу назвать его стандартным плеймейкером
УКС - так и остались вспышками, к сожалению((
Тогда мало кто верил, что медленный и большой Центер может быть разыгрывающим, да и сейчас такой только один и немного Шенгюн и с Сабонисом, новый тренд)
Осар выше для меня, тут я и указал, что это сугубо мое мнение, потому что при. +- схожем таланте, Осар уже сейчас может быть полезен