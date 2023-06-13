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Гайд Sports.ru с прогнозом на первый раунд драфта от Максима Коршунова, автора блога и телеграм-канала God Damn It!
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Драфт
НБА 2023

Виктор Вембаньяма

1
«Сан-Антонио»

Брэндон Миллер

2
«Шарлотт»

Скут Хендерсон

3
«Портленд»

Осар Томпсон

4
«Хьюстон»

Кэм Уитмор

5
«Детройт»

Амен Томпсон

6
«Орландо»

Джарас Уокер

7
«Индиана»

Энтони Блэк

8
«Вашингтон»

Кейонте Джордж

9
«Юта»

Тэйлор Хендрикс

10
«Даллас»

Грейди Дик

11
«Орландо»

Джордан Хоукинс

12
«Оклахома»

Билаль Кулибали

13
«Торонто»

Ник Смит

14
«Новый Орлеан»

Кейсон Уоллес

15
«Атланта»

Кобе Бафкин

16
«Юта»

Джейлен Худ-Шифино

17
«Лейкерс»

Джетт Ховард

18
«Майами»

Крис Мюррей

19
«Голден Стейт»

Леонард Миллер

20
«Хьюстон»

Брэндин Подземски

21
«Бруклин»

Джи Джи Джексон

22
«Бруклин»

Максвелл Льюис

23
«Портленд»

Колби Джонс

24
«Сакраменто»

Дарик Уайтхед

25
«Мемфис»

Брайс Сенсабо

26
«Индиана»

Дерек Лайвли

27
«Шарлотт»

Райан Рупер

28
«Юта»

Джеймс Ннаджи

29
«Индиана»

Ноа Клоуни

30
«Клипперс»

34 комментария

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ulenspiegel
Это новый уровень подачи материала. Красавчики)
+26
0
+26
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WilJkeee
Ну правда, это же просто потрясающая подача материала, как человеку далёкому от баскетбола было всё равно интересно всё это изучить)
+15
0
+15
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Александр Быстров
Как и всегда перед драфтом, потрясающая работа, большое спасибо
+9
0
+9
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Николай Кононович
Такая подача материала - то, чего не хватает порталу
+9
0
+9
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kacnep
Офигенный материал
+6
0
+6
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Alinachipalina
Спасибо за такой четкий материал! Надолго залипла)
+6
0
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Константин Ловков
Автор
Ответ j7o
К содержанию материала вопросов нет. К качеству верстки, подбору шрифтов и UX в целом - масса. Центрирование элементов, недоделанный транзинш на аккордеоне, адаптив, - это абсолютно аматорская работа
В дискуссию по фронтендерским делам вступать не готов (я не эксперт), но спасибо за мнение, на будущее учтем
+6
-1
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j7o
Ответ Константин Ловков
А в чем «для бедных»? Рингер был референсом, да, но разве это как-то повлияло на итоговое качество, чтобы такие формулировки использовать?
К содержанию материала вопросов нет. К качеству верстки, подбору шрифтов и UX в целом - масса. Центрирование элементов, недоделанный транзинш на аккордеоне, адаптив, - это абсолютно аматорская работа
+6
-1
+5
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j7o
Не хочу никого обидеть, но выглядит как будто мок драфта от theringer для бедных
+5
-1
+4
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Константин Ловков
Автор
Ответ j7o
Не хочу никого обидеть, но выглядит как будто мок драфта от theringer для бедных
А в чем «для бедных»? Рингер был референсом, да, но разве это как-то повлияло на итоговое качество, чтобы такие формулировки использовать?
+6
-2
+4
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Sports.ru
Чего ждете от драфта?
+4
0
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rembrandao
Классный формат статьи, но сравнения, кроме топ-3, - большинство мимо:
- Сравнение винга Амена с Фульцем (одним из самых креативных разыгрывающих) - фэйспалм
- Ник Смит - чисто Джамал Кроуфорд
- Худ-Шифино не будет основным разыгрывающим в своей команде, так что сравнение с Мюррэем неуместно. Это скорее Дензел Валентайн, только чуть получше.
- Джетт Ховард - скорее корявая версия Кэма Джонсона. По атлетизму даже травмированный Портер после операции, еще не отошедший от наркоза, и то будет лучше.
- Джи Джи Джексон - ну Кармело же!!! Все его движения от фирменного triple threat и до механики броска - тупо Кармело, только с Алиэкспресс. Неужели вы этого не видите?
- Дарик Уайтхед - на данный момент это угловатое нечто, которое сложно с кем-то сравнить, но это уж точно не Кузма. Дарик в школе был АЗ, а Кузма - ТФ. Да и по игровым качествам вообще мимо. Надеюсь, все его проблемы сугубо из-за травмы, потому что в школе он выглядел намного более атлетичным и многообещающим.
- Лайвли похож на Коули-Стайна только внешне. Уилли - это защитник в теле центрового, а Лайвли - обычная худая палка-мухобойка типа Кая Джонса, Джексона Хэйза и т.п. В атаке ноль без палочки.
+3
0
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Николай Зеленкин
Ответ Sports.ru
Чего ждете от драфта?
Жду, что все кто называет этот драфт слабым, переобуются через несколько лет. Последний такой случай был с 2020, где подвели некоторые топы, но общий уровень класса — высокий )
+5
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Трей
Ну про Уайтхеда нельзя все же сказать, что прям провалил. То есть да, не оправдал надежд, так как в топ 5 школьников входил, но по объективным причинам: травма в начале сезона, потом тяжело вкатывался, но в конце все таки показал, что потенциал там имеется. У него и у Смита отличные шансы стать главными стилами драфта
+3
0
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rembrandao
Ответ Максим Коршунов
По Амену не соглашусь, это "Овертайм Элит" и играл он именно БХ, Осар - еще винг, но Амен очень любит работать с мячом Ник Смит - видел такие сравнения, но не соглашусь из-за защиты, какой никакой ДХШ - Мюррей основной разыгрывающий в своей команде? ОоОоОоОоОо Ховард - ну вы переборщили) Джексон - Имхо Сенсабо больше похож на карамельку) Ну Кайл в школе и с мячом играл тоже, это мало о чем говорить, Ховард был до 16 лет разыгрывающим) В чем Уилли защитник в теле центрового - нет ни броска, ни передачи) В общем не знаю, как-то странно, но подискутировать можем)
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих.
- Мюррей был основным разыгрывающим в САС
- На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры
- По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень.
- Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
+2
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betwriver
Очень любопытно было бы увидеть Тогдашний подобного рода разбор плюсов и минусов от гениев скаутинга - на Йокича (Драфт-2014), который в итоге ушел под 41 пиком в Денвер.
+2
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Тарас Ращупкін
Материал топ!
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Максим Коршунов
Ответ betwriver
"Низкий потолок" в скаутском отчете на Йокича-2014 - это приговор тем скаутам, которые и составляли тот отчет. Не уверен, что нынешние скауты лучше тех, что составляли драфт-характеристики Йокичу в 2014. Особенно , что касается "потолка".
Не соглашусь, кстати.

Оценка скаутов происходит исходя из того, что они видят, но есть куча вещей, которые нельзя прогнозировать.

Вот пример, Тайрелл Терри завершил карьеру, а был выбран драфте пару лет назад - ментальные проблемы, это можно было угадать? Нет, как и нельзя предугадать к какому тренеру попадет игрок, как он его будет развивать, будет ли экспериментировать или задвинет. Очень много факторов.

Попади Никола не в "Денвер" и все могло быть по-другому
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Максим Коршунов
Ответ rembrandao
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих. - Мюррей был основным разыгрывающим в САС - На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры - По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень. - Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
Не думаю, что Амен сам будет готов играть винга)
Мюррей - да, окей, но не могу назвать его стандартным плеймейкером

УКС - так и остались вспышками, к сожалению((
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Трей
Ответ Максим Коршунов
На Атлетике по подписке и там 100+ проспектов он разобрал... Осар выше для меня, тут я и указал, что это сугубо мое мнение, потому что при. +- схожем таланте, Осар уже сейчас может быть полезен
Ясно. В любом случае спасибо за крутой материал. Пост драфт анализ планируете сделать?
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Максим Коршунов
Ответ betwriver
Ментальные проблемы с головой - согласен, да, трудно предугадать (но это скорее исключение, чем правило). Но тут нет ментальных проблем. Вернемся же: про скаутскую драфт-оценку Йокича-2014 - "низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте." А как насчет видения площадки и хорошие навыки плеймейкинга у 211-сантиметрового Йокича - скауты не придали этому должного значения? Мэлоун вот увидел и развил Йокича почти сразу же(до NBA All-Rookie First Team(2016)) - и это 41 пик драфта. После грандиозного общепризнанного успеха Йокича-2023 - предполагаю, что скауты (и команды! ) теперь будут выше оценивать баскетбольный интеллект проспекта. Это может стать тенденцией в современной НБА.
Выбирал Йокича не Мэлоун - Тим Коннелли, он же сделал обмен Гобера на пол царства сейчас (Забавно, да?) и именно он педалировал тему, что команду надо строить вокруг серба)

Тогда мало кто верил, что медленный и большой Центер может быть разыгрывающим, да и сейчас такой только один и немного Шенгюн и с Сабонисом, новый тренд)
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Максим Коршунов
Ответ Трей
Я не видел от Весени таких подробных разборов, он же вроде по подкастам специализируется? Видео с плюсами минусами по мне как то лучше воспринимается, все таки об игре говорим.
На Атлетике по подписке и там 100+ проспектов он разобрал...

Осар выше для меня, тут я и указал, что это сугубо мое мнение, потому что при. +- схожем таланте, Осар уже сейчас может быть полезен
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betwriver
Ответ rembrandao
Я тут под какой-то новостью скидывал цитату и скаутского отчета) Писали, что у него низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте.
"Низкий потолок" в скаутском отчете на Йокича-2014 - это приговор тем скаутам, которые и составляли тот отчет. Не уверен, что нынешние скауты лучше тех, что составляли драфт-характеристики Йокичу в 2014. Особенно , что касается "потолка".
+1
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rembrandao
Ответ betwriver
Очень любопытно было бы увидеть Тогдашний подобного рода разбор плюсов и минусов от гениев скаутинга - на Йокича (Драфт-2014), который в итоге ушел под 41 пиком в Денвер.
Я тут под какой-то новостью скидывал цитату и скаутского отчета) Писали, что у него низкий потолок из-за слабого атлетизма и плохой защиты. А еще что он не умеет играть в посте.
+1
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Трей
Ответ rembrandao
- Я тоже люблю работать с мячом, но это не делает меня крутым разыгрывающим) А Фульц очень хорош в этом плане. Да и в плане дриблинга Амену далеко до хороших разыгрывающих. - Мюррей был основным разыгрывающим в САС - На Сенсабо надо посмотреть, честно не видел его игры - По Уайтхеду и Кузме все равно считаю, что это совершенно разные игроки разных позиций. К тому же говорите, что Уайтхед в первую очередь шутер, а Кузма как шутер ниже среднего. Посмотрите школьные нарезки Дарика. То, что было в Дьюке - всего лишь его бледная тень. - Я помню у Уилли вспышки дриблинга в Сакраменто, знатно он какое-то время больших возил, но быстро зачах.
Вот тут самые лучшие разборы игроков, прям досконально https://www.youtube.com/watch?v=B0CkzP_NlAU&ab_channel=AdamSpinella. Сенсебо да, реально Мело напоминает
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