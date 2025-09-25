0

Баскетбольная федерация Словакии занимается натурализацией Дэвида Деджулиуса

Дэвид Деджулиус может выступить за сборную Словакии.

Национальная баскетбольная федерация занимается натурализацией 26-летнего американского разыгрывающего.

Деджулиус завершал прошлый сезон в «Бурсаспоре» после перехода из «Маккаби». На его счету 13,1 очка, 5,8 передачи и 2,1 подбора в среднем в чемпионате Турции.

Летом защитник перешел в «Мурсию».

Сборная Словакии намерена задействовать игрока в отборочном туре Евробаскета-2029, преквалификация к которому стартует в ноябре.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1425 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
logoМурсия
logoЕвробаскет
Дэвид Деджулиус
logoсборная Словакии
