«Кливленд» подписал контракт с Киллианом Хэйсом

Бывший 7-й номер драфта продолжит карьеру в составе «Кавальерс».

По информации HoopsHype, «Кливленд » достиг договоренности о подписании контракта с разыгрывающим Киллианом Хэйсом.

24-летний баскетболист был выбран под 7-м номером «Детройтом» на драфте-2020. Его лучший сезон в НБА пришелся на сезон-2022/23, когда он в 76 матчах за «Пистонс» набирал в среднем 10,3 очка и 6,2 передачи.

В прошлом сезоне Хэйс провел всего шесть матчей за «Бруклин», набирая в среднем 9 очков, 5,2 передачи и 3 подбора за игру.