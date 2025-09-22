1

Монтрез Харрелл покинет австралийскую «Аделаиду» на фоне нарушения антидопинговых правил

«Лучший шестой» НБА 2020 года расстанется с командой из Австралии.

Как сообщает ESPN, Харрелл и «Аделаида» готовятся прекратить сотрудничество. Причиной стали осложнения, возникшие после нарушения баскетболистом антидопинговых правил, в котором он был признан виновным, играя в Китае в межсезонье. «Аделаида» не смогла найти способ разрешить ситуацию.

Харрелл уже выступал за австралийский клуб в прошлом сезоне, набирая в среднем 20,5 очков и 9,3 подбора за игру. Форвард был включен во вторую символическую сборную лиги.

31-летний игрок подписал новый контракт с «Аделаидой» в межсезонье и прибыл в город вскоре после завершения предсезонного турнира NBL Blitz.

Решение о прекращении сотрудничества принято менее чем за неделю до старта регулярного сезона австралийской лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoМонтрез Харрелл
переходы
Аделаида
чемпионат Австралии
