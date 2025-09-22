Джеймс Уорти считает, что Маркус Смарт может стать для «Лейкерс» тем, кем был Рон Харпер

Уорти сравнил роли Харпера и Смарта.

«Я помню, когда Фил Джексон привел к нам Рона Харпера . Знаете, Рон еще мог играть, но что более важно, он был очень полезен в раздевалке.

И тут к вам присоединяется Смарт , который все еще может играть в защите, сообразительный», – сказал Уорти.

Рон Харпер перешел в «Лейкерс » в 36-летнем возрасте, проведя в команде последние два сезона своей карьеры и завоевав в каждом по чемпионскому титулу (2000, 2001).