Джеймс Уорти: «Деандре Эйтону пришло время понюхать пороху. Стать охотником»

Джеймс Уорти описал ожидания от сезона Деандре Эйтона.

27-летний центровой стал главным приобретением лета для «Лейкерс ».

«В определенном возрасте люди выходят на свой пик. Думаю, что он сам понимает, что если не покажет звездный уровень, это будет означать, что он этот пик уже перевалил.

Мне нравится Эйтон . Нравится его потенциал. У него были отличные проблески, бросковый потенциал. Но пришло время понюхать пороху. Стать охотником. Было бы здорово, если бы его одноклубником был Кобе », – заключил бывший баскетболист.