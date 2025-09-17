Илона Корстин: «В прошлом сезоне у нас было рекордное количество игроков из «молодежки»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ рассказала о важности инвестиций в молодежь.

«В прошлом сезоне у нас было рекордное количество игроков из «молодежки», которые приняли участие в основном чемпионате – двадцать три человека.

Лига делает акцент на развитие молодежного чемпионата: мы усовершенствовали регламент, берем на себя часть расходов на телевизионную съемку, стараемся делать ее более качественной, а также организуем различные медиаактивации с молодыми игроками.

В прошлом году мы взяли на себя инициативу по проведению «Финала четырех». До этого мы передавали эту возможность клубам, но далеко не все были готовы взять ее на себя.

Что касается бюджетов, то можно заметить, что «Зенит », «Локо » и ЦСКА инвестируют в молодежные проекты больше других.

Результат виден, ведь если посмотреть на российских молодых игроков, многие из них прошли через систему ЦСКА, а теперь и «Локомотива-Кубани», – заявила Корстин .