0

Илона Корстин: «В прошлом сезоне у нас было рекордное количество игроков из «молодежки»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ рассказала о важности инвестиций в молодежь.

«В прошлом сезоне у нас было рекордное количество игроков из «молодежки», которые приняли участие в основном чемпионате – двадцать три человека.

Лига делает акцент на развитие молодежного чемпионата: мы усовершенствовали регламент, берем на себя часть расходов на телевизионную съемку, стараемся делать ее более качественной, а также организуем различные медиаактивации с молодыми игроками.

В прошлом году мы взяли на себя инициативу по проведению «Финала четырех». До этого мы передавали эту возможность клубам, но далеко не все были готовы взять ее на себя.

Что касается бюджетов, то можно заметить, что «Зенит», «Локо» и ЦСКА инвестируют в молодежные проекты больше других.

Результат виден, ведь если посмотреть на российских молодых игроков, многие из них прошли через систему ЦСКА, а теперь и «Локомотива-Кубани», – заявила Корстин.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoИлона Корстин
logoЗенит
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мега» и «Игокеа» присоединятся к внутрисезонному турниру Единой лиги ВТБ
сегодня, 08:52
У ЦСКА самый большой бюджет в Лиге ВТБ (2,32 млрд) по итогам сезона-2024/25
8сегодня, 08:20Фото
Илона Корстин о Суперкубке: «Полноценный «Финал четырех» очень высокого уровня»
30 августа, 14:43
Главные новости
Дэмиан Лиллард о возвращении в «Портленд»: «Чувствую себя невероятно счастливым»
3 минуты назад
«Никс» поддерживают идею вывода номера Кармело Энтони из обращения
20 минут назад
Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Клипперс» больше не строят команду вокруг Кавая Ленарда»
339 минут назад
Сергей Кущенко: «Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%»
1сегодня, 16:21
Патрик Беверли о Трэе Янге: «Он еще ничего не выиграл, чтобы так со мной разговаривать»
5сегодня, 15:29
Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Многие в «Клипперс» устали от постоянных травм Кавая Ленарда»
1сегодня, 14:55
«Бруклин» отчислил Кеона Джонсона
1сегодня, 14:30
Хесус Матео и Пабло Ласо – главные кандидаты на пост тренера сборной Испании
2сегодня, 14:15
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 13:52
Джейсон Тейтум: «Джордан, Леброн и Кобе – эти три имени железно должны быть в топ-5 игроков всех времен»
12сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Дюрэнт готовится к своему 18-му сезону в НБА
1сегодня, 15:48Видео
«Олимпиакос» интересуется Дэлано Бэнтоном и Монте Моррисом
сегодня, 13:39
УНИКС выиграл Кубок 30-летия «Урал-Грейту» в Перми, обыграв «Парму» в решающем матче
сегодня, 12:03
Кинан Эванс выбыл из состава «Олимпиакоса» на 15-20 дней из-за травмы правого колена
сегодня, 11:43
Томас Сорбер перенес успешную операцию на передней крестообразной связке и пропустит первый сезон в НБА
1сегодня, 11:20
Сергей Богуславский: «Задача «Пармы» – уверенно выйти в плей-офф и регулярно навязывать борьбу грандам. А также попытаться выйти во второй раунд»
1сегодня, 10:45
Вассилис Спанулис: «Пока рано говорить о будущем в сборной»
сегодня, 10:40
Консультант Тодд Уорник считает, что баскетбольный европейский судейский корпус находится в кризисном положении
сегодня, 10:28
Сергей Богуславский: «Российские игроки не всегда ценнее, но всегда дороже»
сегодня, 09:22
Демаркус Казинс подписал контракт с монгольским клубом «Селенге Бодонс»
11вчера, 20:54Фото