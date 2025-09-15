Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»

Защитник сборной Германии поделился мыслями о двух прошедших чемпионатах Европы.

«Сейчас великое время для немецкого баскетбола. Мы выиграли бронзу в 2022 году. Я даже думаю, что на том турнире нам было уготовано больше. Я думаю, мы должны были играть в финале в 2022 году, когда проиграли Испании в полуфинале, но тогда это была наша первая медаль. Она придала нам импульс, а затем мы выиграли Чемпионат мира. Теперь – Евробаскет.

Просто очень здорово быть частью этой команды, быть частью этого великого поколения и великого времени в немецком баскетболе. Это воспоминания, которые войдут в историю немецкого баскетбола, поэтому чувствовать себя частью этой группы и этого поколения – прекрасно», – сказал Ло.

На Евробаскете-2022 немецкая сборная уступила в 1/2 финала испанцам (91:96). Спустя три года Германия завоевала «золото», победив Турцию (88:83).