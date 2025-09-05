Фото
Шэй Гилджес-Александер представил три новые расцветки своих кроссовок SHAI 001

Суперзвезда «Оклахомы» показал другие варианты своей модели обуви.

Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер официально представил свою первую именную модель кроссовок в четверг, начав с офлайн-мероприятия в Торонто. 

Кроссовки, как и ожидалось, полностью распродались в день запуска, а звезда «Тандер» появился на «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном», чтобы обсудить победу в чемпионате НБА, обложку NBA 2K26 и выпуск своей именной модели. Ближе к концу шоу Гилджес-Александер представил три новых цветовых решения для модели SHAI 001, вдохновленные его семьей.

«CHARM BLACK» – в честь матери Шармейн (в ее гардеробе все вещи черные).
«HAIL CLAY» – в честь цвета глаз жены Хейли.
«MASI BLUE» – любимый цвет брата Томаси.

Выход трех новых расцветок запланирован на 2 октября.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
