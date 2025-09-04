Исаак Бонга: «Надеюсь, буду являться Лаури Маркканену в кошмарах»

Исаак Бонга прокомментировал победу сборной Германии.

Форвард отыграл 22,5 минуты в разгромном матче с Финляндией (91:61), набрав 7 очков, 2 подбора, 2 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота.

Бонга оборонялся против Лаури Маркканена, который провел худший матч на турнире, ограничившись 11 очками (4 из 15 с игры, 0 из 5 из-за дуги), 9 подборами и 4 перехватами.

«Когда он вернется домой, надеюсь, что вместо снов у него будут кошмары. И в них ему буду являться я», – заявил немецкий баскетболист.