Джереми Лин объявил о завершении карьеры

Карьера баскетболиста Лина подошла к концу.

Бывший игрок НБА Джереми Лин объявил о завершении игроцкой карьеры в своих соцсетях.

«Как спортсмены, мы всегда осознаем, что пенсия маячит недалеко. Всю мою 15-летнюю карьеру я знал, что однажды мне придется уйти, и все же сказать прощай баскетболу стало самым трудным решением в моей жизни.

Для меня было честью всей жизни соревноваться с самыми яростными соперниками под самыми яркими прожекторами и бросать вызов тому, что мир считал возможным для человека, который выглядит так, как я. Я осуществил свои самые смелые детские мечты, играя перед фанатами по всему миру. Я навсегда останусь тем ребенком, который чувствовал себя по-настоящему живым каждый раз, когда касался баскетбольного мяча.

Так много людей пожертвовали своим временем и вложились в мой путь – больше, чем я смогу когда-либо отплатить. Спасибо вам всем за то, что верили в меня, шли со мной рядом, разделяли мои взлеты и падения. Это было путешествие, которое я никогда не хотел заканчивать, но я знаю, что пришло время. Я буду всегда скучать по игре в баскетбол перед вами, но наше время вместе выйдет за рамки просто игры. Выпьем же за то, что ждет впереди.

Люблю вас всех», – написал Лин.

После успешной игры в колледже за Гарвард Лин не был выбран на драфте НБА 2010 года, но быстро подписал контракт с «Голден Стэйт». В своем дебютном сезоне он играл не много, появившись всего в 28 матчах за «Уорриорс» (9,8 минут в среднем за игру) и проведя значительную часть сезона-2010/11 в Лиге развития.

Лин, которому сейчас 37 лет, был отчислен и из «Голден Стэйт», и из «Хьюстона» (который забрал его с драфта отказов) до начала сокращенного из-за локаута сезона-2011/12. Пару дней спустя после отчисления из «Хьюстона» его забрал «Нью-Йорк».

Хотя его время в «Никс» было относительно недолгим, Лин внес значительный вклад в течение 26-матчевого отрезка с февраля по март 2012 года и помог команде переломить ход сезона, запомнившись своими показателями: в среднем 18,5 очков, 7,7 передач, 3,7 подбора и 2 перехвата за 34,2 минуты.

В качестве ограниченно свободного агента в межсезонье 2012 года Лин подписал выгодный контракт с «Рокетс», который «Нью-Йорк » отказался повторять. Лин провел два сезона в «Хьюстоне», но затем в течение следующих пяти лет сменил несколько команд лиги, играя за «Лейкерс», «Шарлотт», «Бруклин», «Атланту» и «Торонто », выиграв чемпионский титул НБА в 2019 году в качестве ролевого игрока «Рэпторс».

С 2010 по 2019 год Лин сыграл в 480 матчах регулярного сезона НБА, включая 221 игру в стартовом составе. Его средние показатели за карьеру составили 11,6 очка, 4,3 передачи, 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 25,3 минуты на площадке при 43,3% попаданий с игры и 34,2% с трехочковой дистанции.

Последние шесть лет Лин в основном играл в Китае и на Тайване, хотя он и пытался вернуться в НБА во время сезона-2020/21, выступая за «Санта-Круз Уорриорс» в Лиге развития.