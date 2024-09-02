Джереми Лин остался в «Нью Тайбэй Кингз» на второй год по текущему контракту
Джереми Лин продолжит выступать на Тайване
36-летний защитник стал чемпионом прошедшего сезона тайваньской лиги PLG, набирая 19,3 очка, 5,2 подбора и 4,4 передачи. Баскетболист объявил о том, что остается на второй год по текущему контракту и примет участие в дебютном сезоне новой профессиональной лиги TBPL.
«Говорят, что сложно забраться на вершину, но еще сложнее на ней остаться. Защитить титул будет сложно, но мы готовы к этому испытанию», – написал Лин в соцсети.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Taiwan News
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