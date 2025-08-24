«Филадельфия» и «Денвер» проявляют интерес к Анферни Саймонсу

«Сиксерс» и «Наггетс» заинтересованы в приобретении Анферни Саймонса у «Селтикс».

«Филадельфия » и «Денвер » входят в число команд, которые выразили заинтересованность в возможном обмене защитника «Бостона » Анферни Саймонса .

«Бостон» приобрел Саймонса у «Портленда» ранее в межсезонье в рамках сделки по Дрю Холидэю. По сообщениям, «Бостон» рассматривает возможность обмена Саймонса с другими игроками.