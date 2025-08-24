«Филадельфия» и «Денвер» проявляют интерес к Анферни Саймонсу
«Сиксерс» и «Наггетс» заинтересованы в приобретении Анферни Саймонса у «Селтикс».
«Филадельфия» и «Денвер» входят в число команд, которые выразили заинтересованность в возможном обмене защитника «Бостона» Анферни Саймонса.
«Бостон» приобрел Саймонса у «Портленда» ранее в межсезонье в рамках сделки по Дрю Холидэю. По сообщениям, «Бостон» рассматривает возможность обмена Саймонса с другими игроками.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости