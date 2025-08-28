Управляющий «Наггетс» Джош Кронке посетил первую игру Николы Йокича на Евробаскете
Джош Кронке прилетел в Ригу.
Управляющий и президент «Наггетс» присоединился к топ-менеджерам клуба Бену Тензеру и Джону Уоллесу и побывал на первом матче центрового Николы Йокича против Эстонии.
Йокич набрал 11 очков, 10 подборов и 7 передач в рекордно крупной победе сборной Сербии (98:64).
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
