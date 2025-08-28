Управляющий «Наггетс» Джош Кронке посетил первую игру Николы Йокича на Евробаскете

Джош Кронке прилетел в Ригу.

Управляющий и президент «Наггетс» присоединился к топ-менеджерам клуба Бену Тензеру и Джону Уоллесу и побывал на первом матче центрового Николы Йокича против Эстонии.

Йокич набрал 11 очков, 10 подборов и 7 передач в рекордно крупной победе сборной Сербии (98:64).