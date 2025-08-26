Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»

Айзейя Томас считает, что Дюрэнт изменил историю НБА.

Легенда «Детройта» и член Зала славы НБА посетил шоу Дрэймонд Грин, где они, в том числе обсудили влияние Кевина Дюрэнта на династию «Голден Стэйт».

«До того как Кевин пришел в «Уорриорз», вы были на грани того, чтобы вас помнили как команду с рекордом 73-9, которая упустила 3-1 «Кливленду» в финале НБА. А это один из самых больших провалов за все время, особенно для такой исторической команды.

Но летом приходит Кевин Дюрэнт и спасает ваши баскетбольные наследия, и после этого вы выигрываете два чемпионства. Теперь династия «Голден Стэйт», за которую вы попадете в Зал славы, закрепилась в истории», – заявил Томас.