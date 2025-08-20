Эрик Гордон: «Хотел бы отыграть в НБА 20 лет»
Эрик Гордон заявил, что хочет провести в НБА еще три сезона.
«У меня была долгая карьера – я играл дольше, чем когда-либо мог себе представить.
Интересно посмотреть, как долго я смотрю играть. Я бы хотел отыграть в НБА 20 лет. Так что на данный момент это моя цель», – сказал защитник «Филадельфии».
Предстоящий сезон станет для Гордона 18-м в карьере.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Básquet Plus
