«Дубай» расстался с Леоном Радошевичем

Хорватско-немецкий центровой покинул клуб.

«Дубай » объявил о расставании с Леоном Радошевичем (35 лет, 208 см) в связи с истечением контракта.

Радошевич подписал с клубом из ОАЭ однолетнее соглашение прошлым летом. В прошедшем сезоне Адриатической лиги, где «Дубай» уступил «Партизану» в полуфинале (1-2), центровой в среднем набирал 4,4 очка и 3,1 подбора за 16 минут на паркете.