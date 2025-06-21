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«Дубай» расстался с Леоном Радошевичем

Хорватско-немецкий центровой покинул клуб.

«Дубай» объявил о расставании с Леоном Радошевичем (35 лет, 208 см) в связи с истечением контракта.

Радошевич подписал с клубом из ОАЭ однолетнее соглашение прошлым летом. В прошедшем сезоне Адриатической лиги, где «Дубай» уступил «Партизану» в полуфинале (1-2), центровой в среднем набирал 4,4 очка и 3,1 подбора за 16 минут на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?770 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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