Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА
Стала известна судейская бригада решающего матча сезона НБА.
Седьмой матч финальной серии плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Индианой» (3-3) будут судить Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт. Главным судьей встречи будет Кэйперс.
Матч за чемпионский титул состоится 23 июня в 3.00 по московскому времени.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1326 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
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