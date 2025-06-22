Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт будут судить 7-й матч финальной серии НБА

Стала известна судейская бригада решающего матча сезона НБА.

Седьмой матч финальной серии плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Индианой» (3-3) будут судить Джеймс Кэйперс, Джош Тайвен и Шон Райт. Главным судьей встречи будет Кэйперс.

Матч за чемпионский титул состоится 23 июня в 3.00 по московскому времени.