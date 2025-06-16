Бывший генменеджер «Сакраменто» Монте Макнэр станет советником в офисе «Клипперс»
Монте Макнэр поработает с «Клипперс».
41-летний специалист провел 5 лет в должности генменеджера «Кингз» и становился лучшим руководителем лиги по мнению НБА в сезоне-2022/23.
Макнэр покинул свою должность после вылета «Сакраменто» из плей-ин. 2023 год стал единственным для команды под его руководством, когда она вышла в плей-офф.
Специалист получит должность советника во фронт-офисе «Клипперс».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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