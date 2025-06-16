Бывший генменеджер «Сакраменто» Монте Макнэр станет советником в офисе «Клипперс»

Монте Макнэр поработает с «Клипперс».

41-летний специалист провел 5 лет в должности генменеджера «Кингз» и становился лучшим руководителем лиги по мнению НБА в сезоне-2022/23.

Макнэр покинул свою должность после вылета «Сакраменто » из плей-ин. 2023 год стал единственным для команды под его руководством, когда она вышла в плей-офф.

Специалист получит должность советника во фронт-офисе «Клипперс ».