Шэмс Чарания: «В НБА нет других вакансий. «Никс» никуда не спешат»

Шэмс Чарания описал подход «Нью-Йорка» к поиску главного тренера.

«Теперь они просмотрят бывших главных тренеров на рынке. Парней вроде Майка Брауна, Тэйлора Дженкинса, Майкла Мэлоуна. Они закончили это упражнение с действующими главными тренерами. Получили 5 отказов.

В их представлении в НБА нет других вакансий. У них есть время, чтобы спокойно оценить все варианты.

Часто все происходит за закрытыми дверями. Но это процесс пока что был очень публичным. Они очень открыто обзвонили клубы, чтобы быть последовательными. Теперь они обратят внимание на бывших главных тренеров и, возможно, на ассистентов», – заключил инсайдер.