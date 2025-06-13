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Стивен Эй Смит поставил Стефена Карри на 2-ю строчку своего топ-5 разыгрывающих в истории

Телеэксперт представил свой топ-5 «единиц».

  1. Мэджик Джонсон (19,5 очка, 7,2 подбора, 11,2 передачи при 3,9 потери и 1,9 перехвата в среднем за карьеру)

  2. Стефен Карри (24,7 очка, 4,7 подбора, 6,4 передачи при 3,4 потери и 1,5 перехвата)

  3. Айзейя Томас (19,2 очка, 3,6 подбора, 9,3 передачи при 3,8 потери и 1,9 перехвата)

  4. Джейсон Кидд (12,6 очка, 6,3 подбора, 8,7 передачи при 2,9 потери и 1,9 перехвата)

  5. Крис Пол (17 очков, 4,4 подбора, 9,2 передачи при 2,3 потери и 2 перехватах)

Мэджик Джонсон присутствовал в студии и был гостем этого эфира.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница First Take в соцсети X
logoСтивен Эй Смит
logoАйзейя Томас
logoКрис Пол
logoДжейсон Кидд
logoНБА
logoМэджик Джонсон
logoСтефен Карри
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