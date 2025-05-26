Результаты «Индианы» влияют на готовность владельцев платить налог на роскошь, клуб намерен сохранить Майлза Тернера

Успех «Пэйсерс» определяет их финансовые планы.

«Индиана » второй год подряд вышла в финал конференции и ведет в серии с «Никс» со счетом 2-1.

Клуб выплатил менее 10 миллионов долларов налога на роскошь в своей истории, но готов изменить традициям в связи с успехом нынешнего состава. Другие организации лиги скептически оценивают эти слухи из офиса «Индианы» с учетом прошлых лет.

Ключевым вопросом межсезонья будет переподписание центрового Майлза Тернера . Инсайдер Брайан Уиндхорст подтверждает информацию о твердом намерении команды сохранить «большого», который был предметом обсуждения трансфера последние несколько лет.

Тернер набирал 15,6 очка, 6,5 подбора и 2 блок-шота в среднем в «регулярке» при 39,6% точности трехочковых и 16,3 очка, 5,7 подбора и 2,3 блок-шота в плей-офф при 41,7% из-за дуги.

Центровой заработает около 19 миллионов долларов за этот последний сезон по контракту и выйдет на рынок свободных агентов.