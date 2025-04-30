Стефон Касл – лучший новичок сезона-2024/25
Защитник «Сан-Антонио» признан лучшим новичком года в НБА.
Среди 100 журналистов, участвующих в голосовании, 92 отдали Стефону Каслу первое место.
Касл – четвертый игрок «Сперс», заслуживший награду. До него ее получали Дэвид Робинсон (1989/90), Тим Данкан (1997/98) и Виктор Вембаньяма (2023/24).
«Сперс» – первый клуб, игрокам которого удается взять два таких приза подряд после «Миннесоты» (Эндрю Уиггинс получил приз за сезон-2014/15, а Карл-Энтони Таунс – за сезон-2015/16).
В регулярном сезоне-2024/25 Касл набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата за 26,7 минуты. Он был лучшим среди новичков по результативности, четвертым – по передачам и шестым – по перехватам.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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