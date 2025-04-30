2

Стефон Касл – лучший новичок сезона-2024/25

Защитник «Сан-Антонио» признан лучшим новичком года в НБА.

Среди 100 журналистов, участвующих в голосовании, 92 отдали Стефону Каслу первое место.

Касл – четвертый игрок «Сперс», заслуживший награду. До него ее получали Дэвид Робинсон (1989/90), Тим Данкан (1997/98) и Виктор Вембаньяма (2023/24).

«Сперс» – первый клуб, игрокам которого удается взять два таких приза подряд после «Миннесоты» (Эндрю Уиггинс получил приз за сезон-2014/15, а Карл-Энтони Таунс – за сезон-2015/16).

В регулярном сезоне-2024/25 Касл набирал в среднем 14,7 очка, 3,7 подбора, 4,1 передачи и 0,9 перехвата за 26,7 минуты. Он был лучшим среди новичков по результативности, четвертым – по передачам и шестым – по перехватам.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
logoСан-Антонио
logoНБА
logoСтефон Касл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА объявила основных претендентов на награды по итогам регулярного сезона
4121 апреля, 04:20
30 игроков НБА, которые были символами своих клубов в этом году
1914 апреля, 21:40
НБА признала 4 судейских ошибки за последние 2 минуты матча «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио»
3111 апреля, 09:50
Главные новости
Отец Тайриза Халибертона сцепился с Яннисом Адетокумбо после победы «Индианы» в серии
14 минут назадВидео
НБА. Первый раунд плей-офф. «Денвер» дома сразится с «Клипперс», «Детройт» победил «Никс» в гостях и другие матчи
27641 минуту назадLive
Дуайт Ховард: «Если Леброн вернется с 1-3, я даже слышать не хочу о спорах по поводу величайшего игрока в истории»
14вчера, 22:59
Евролига. 1/4 финала. «Фенербахче» обыграл «Париж» (3-0) и вышел в «Финал четырех», «Реал» сократил отставание от «Олимпиакоса» (1-2)
4вчера, 21:05
Лука Дончич пожертвовал 5000 долларов на восстановление испорченного граффити Кобе и Джиджи Брайант
10вчера, 20:55Фото
Стэн Ван Ганди будет комменатором-экспертом на Amazon
1вчера, 20:39
106 игроков выставились на драфт НБА-2025. Это самый низкий показатель за 10 лет
4вчера, 20:15Фото
Джейлен Брансон – первый игрок после Майкла Джордана, который начал плей-офф четырьмя подряд матчами с 30 очками
2вчера, 19:35
Скотти Пиппен-младший: «Все могло сложиться иначе, если бы Джа Морэнт не травмировался»
9вчера, 19:10
Майкл Портер не будет отстранен от участия в 5-м матче
4вчера, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» выиграл у «Бурка»
вчера, 21:07
Ростислав Вергун: «Убежден, что сезон можно занести в актив»
1вчера, 19:48
Антон Квитковских о 4-м матче против «Уралмаша»: «В какие-то моменты делали «подарки» и расслаблялись»
вчера, 19:22
Андрей Ведищев о победе над «Уралмашем» в 4-м матче: «Удалось собраться за счет характера»
вчера, 18:33
Стив Нэш станет комментатором на Amazon Prime
1вчера, 17:31
Зоран Лукич: «Первый раунд плей-офф Единой лиги ВТБ проходит ожидаемо»
вчера, 13:39
Антонио Блэйкни продлил контракт с «Хапоэлем Тель-Авив»
вчера, 13:18
Стив Керр: «Скажу то, чего еще никто никогда не произносил: Бадди Хилд сегодня отработал в защите»
10вчера, 12:47
Име Удока об изменениях в стартовом составе: «Мы изучим все возможности»
9вчера, 12:29
Джимми Батлер: «Бадди – Альфред? Нет! Он Джокер или типа того, злодей»
6вчера, 12:01