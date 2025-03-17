Кендрик Перкинс: «Считаю «Лейкерс» 2-й лучшей командой в Западной конференции»

Кендрик Перкинс оценил состояние Запада.

«Верю ли я в «Мемфис »? Нет. Верю ли я в «Денвер »? Да ни черта! Особенно после проигрыша «Вашингтон».

Я считаю «Лейкерс » 2-й лучшей командой Западной конференции. Леброн Джеймс , который скоро вернется в состав, претендует на MVP и участвует в дискуссии о лучшем игроке в мире.

Лука Дончич заново раскрыл его новую версию», – заключил эксперт ESPN.