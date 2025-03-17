Кендрик Перкинс: «Считаю «Лейкерс» 2-й лучшей командой в Западной конференции»
Кендрик Перкинс оценил состояние Запада.
«Верю ли я в «Мемфис»? Нет. Верю ли я в «Денвер»? Да ни черта! Особенно после проигрыша «Вашингтон».
Я считаю «Лейкерс» 2-й лучшей командой Западной конференции. Леброн Джеймс, который скоро вернется в состав, претендует на MVP и участвует в дискуссии о лучшем игроке в мире.
Лука Дончич заново раскрыл его новую версию», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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