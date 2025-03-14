Д’Анджело Расселл: «Миннесоте» не хватает Таунса и меня»
Д’Анджело Расселл порассуждал о слабых местах «Тимбервулвз».
«Честно говоря, когда я смотрю на их команду, то понимаю, что им нужен Карл-Энтони Таунс. Потом взглядываюсь повнимательнее, и становится ясно, что им не хватает еще меня.
Игроки, от которых они избавились, могли бы очень сильно им помочь и облегчить работу их генменеджера», – пришел к парадоксальному выводу разыгрывающий «Бруклина».
Расселл выступал за «Миннесоту» с 2020 по 2023 год.
Центровой Карл-Энтони Таунс провел в команде первые 9 сезонов своей карьеры перед обменом в «Никс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст The Backyard, соцсети Moe Greene
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