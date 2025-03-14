Д’Анджело Расселл: «Миннесоте» не хватает Таунса и меня»

Д’Анджело Расселл порассуждал о слабых местах «Тимбервулвз».

«Честно говоря, когда я смотрю на их команду, то понимаю, что им нужен Карл-Энтони Таунс. Потом взглядываюсь повнимательнее, и становится ясно, что им не хватает еще меня.

Игроки, от которых они избавились, могли бы очень сильно им помочь и облегчить работу их генменеджера», – пришел к парадоксальному выводу разыгрывающий «Бруклина».

Расселл выступал за «Миннесоту» с 2020 по 2023 год.

Центровой Карл-Энтони Таунс провел в команде первые 9 сезонов своей карьеры перед обменом в «Никс».