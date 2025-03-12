Андрей Ведищев: «Миллеру и Кливленду дали возможность восстановиться перед матчем против ЦСКА»

Андрей Ведищев прокомментировал крупную победу «Локо» над «Самарой» – 100:46.

«Больше всего сегодня рад, что команда отнеслась к матчу серьезно. Выполнили план на игру, все игроки получили время.

Миллеру и Кливленду предоставили отдых, потому что они в последних матчах играли более 30 минут. Дали им возможность немного восстановиться перед матчем против ЦСКА», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».