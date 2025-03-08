Сэм Эмик: «Не думаю, что Майка Буденхольцера можно уволить. Дело не в нем»

Сэм Эмик порассуждал о позициях тренера «Санз».

«Финикс» может не попасть даже в зону плей-ин в первый сезон работы Майка Буденхольцера в команде.

«Не думаю, что можно уволить Буденхольцера. Когда продолжаешь менять тренеров и получаешь тот же результат, дело, скорее всего, не в нем. В данный момент они выглядят как коллектив, требующий радикальных изменений в составе.

Но, хотите верьте, хотите нет, пока рано взрывать проект и копаться в его руинах. Все выглядит очень уныло, но достаточно будет вспыхнуть в нужный момент, и значение будет иметь только период до конца плей-офф. Я все еще верю, что эта команда способна на нечто подобное», – написал репортер.