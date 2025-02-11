2

Дэвион Митчелл: «Против «Хит» будет очень сложно набирать очки»

Дэвион Митчелл поделился ожиданиями от защиты «Майами».

«Против нас будет очень сложно набирать очки.

У нас много игроков, которые умеют работать ногами. У нас есть Келел Уэйр на задней линии, он умеет накрывать броски, а также делать подборы, и он очень умный защитник. Он еще молод, но он учится. Тем более, у нас есть Бэм Адебайо, который учит его, и который может переключиться на игрока любой позиции. Это делает нашу защиту сильнее», – сказал защитник «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Закари Вайнбергера в соцсети X
logoМайами
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoДэвион Митчелл
logoКелел Уэйр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»
4сегодня, 19:24
НБА. «Даллас» уступил «Сакраменто» в овертайме, «Лейкерс» разгромили «Юту» в дебютном матче Дончича и другие результаты
289сегодня, 06:08
Дэвион Митчелл: «Тренер Споэльстра награждает тех, кто выкладывается до конца, а это моя специальность»
3вчера, 20:16
Чендлер Парсонс: «Приход Джимми Батлера не делает «Уорриорз» претендентами на титул»
18вчера, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Финикс» примет «Мемфис», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
10сегодня, 21:09
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Западной Вирджинией, Мичиган Влада Голдина встретится с Пердью
1сегодня, 21:09
Стефен Карри и Кевин Дюрэнт – лучший дуэт в истории НБА по проценту побед
8сегодня, 21:08Фото
«Все, что им нужно, это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы». Стивен Эй Смит предложил «Лейкерс» подписать Дуайта Ховарда
12сегодня, 20:51
Кевин Харт станет первым в истории ведущим Матча всех звезд
5сегодня, 20:27
Дэвид Гриффин: «Херб Джонс, вероятно, выбыл до конца сезона»
3сегодня, 20:07
Брэндон Ингрэм и «Торонто» договорились о продлении контракта – 120 млн долларов за 3 года
19сегодня, 19:54
Клэй Томпсон о Кайри Ирвинге: «Девятикратным участником Матча всех звезд случайно не становятся»
2сегодня, 19:35
«Он просит меня опекать его по всей площадке. Он знает, кто это?» Виктор Вембаньяма рассказал забавную историю о Де’Аароне Фоксе
5сегодня, 19:13
«Милуоки» отказался обменять Янниса Адетокумбо на Луку Дончича
38сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Костас Адетокумбо покинул «Панатинаикос» и планирует перейти в «Мурсию»
2сегодня, 19:46
Эндрю Уиггинс об обмене: «Это НБА»
4сегодня, 19:24
Деандре Эйтон травмировал ногу в бесконтактной ситуации
4сегодня, 14:25
Эргин Атаман: «Многие большие игроки боятся приходить в «Панатинаикос»
сегодня, 14:12
Адриатическая лига. «Партизан» крупно обыграл «Задар», «Црвена Звезда» уступила «Будучности» в овертайме
вчера, 21:18
«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
вчера, 18:59
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разгромил ПАОК
вчера, 18:30
Чемпионат Турции. «Петким Спор» уступил «Манисе»
вчера, 18:30
Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»
вчера, 15:35
Определился состав участников основного турнира женского Евробаскета-2025
вчера, 14:50
Рекомендуем