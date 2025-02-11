Дэвион Митчелл: «Против «Хит» будет очень сложно набирать очки»

Дэвион Митчелл поделился ожиданиями от защиты «Майами».

«Против нас будет очень сложно набирать очки.

У нас много игроков, которые умеют работать ногами. У нас есть Келел Уэйр на задней линии, он умеет накрывать броски, а также делать подборы, и он очень умный защитник. Он еще молод, но он учится. Тем более, у нас есть Бэм Адебайо , который учит его, и который может переключиться на игрока любой позиции. Это делает нашу защиту сильнее», – сказал защитник «Майами ».