Дэвион Митчелл: «Против «Хит» будет очень сложно набирать очки»
Дэвион Митчелл поделился ожиданиями от защиты «Майами».
«Против нас будет очень сложно набирать очки.
У нас много игроков, которые умеют работать ногами. У нас есть Келел Уэйр на задней линии, он умеет накрывать броски, а также делать подборы, и он очень умный защитник. Он еще молод, но он учится. Тем более, у нас есть Бэм Адебайо, который учит его, и который может переключиться на игрока любой позиции. Это делает нашу защиту сильнее», – сказал защитник «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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