Фредди Гиллеспи избежал осложнений после травмы головы в матче «Милана» против «Фенербахче»

Фредди Гиллеспи скоро вернется на площадку.

27-летний центровой «Милана» получил травму головы в 3-й четверти матча Евролиги против «Фенербахче» (76:100).

Гиллеспи отправился в больницу на обследование, которое не выявило осложнений. Игрок получит отдых, который проведет под наблюдением врачей.

Баскетболист набирает 3,4 очка и 2,8 подбора за 14 минут в среднем в этом розыгрыше турнира.