Фредди Гиллеспи избежал осложнений после травмы головы в матче «Милана» против «Фенербахче»
Фредди Гиллеспи скоро вернется на площадку.
27-летний центровой «Милана» получил травму головы в 3-й четверти матча Евролиги против «Фенербахче» (76:100).
Гиллеспи отправился в больницу на обследование, которое не выявило осложнений. Игрок получит отдых, который проведет под наблюдением врачей.
Баскетболист набирает 3,4 очка и 2,8 подбора за 14 минут в среднем в этом розыгрыше турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости