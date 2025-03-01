Джиан Клавелл едва не умер из-за аппендицита

Джиан Клавелл избежал опасной для жизни ситуации.

Игрок сборной Пуэрто-Рико Джиан Клавелл утром 26 февраля был доставлен в отделение интенсивной терапии. По словам его жены Мириам Муньос, баскетболист едва не скончался от лихорадочного припадка, вызванного тяжелой инфекцией, которая распространилась из-за аппендицита. Сейчас состояние игрока стабильное.

«Ему сделали экстренную операцию, которая прошла очень хорошо, но инфекция попала в кровь, из-за чего он попал в отделение интенсивной терапии, где все тщательно отслеживается и контролируется», — поделилась Муньос в своем посте.

В этом сезоне Клавелл играет за испанскую «Гранаду», набирая в среднем 9,6 очка и 2,1 подбора.