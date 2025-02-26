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Андрей Ватутин: «Евролига даже не начинала предварительно и кулуарно обсуждать возможность возврата российских клубов»

Андрей Ватутин заявил, что возвращение России в Евролигу «не просматривается».

— Сейчас активизировались разговоры о возвращении российских спортсменов на международную арену, и болельщики снова заговорили о выступлении ЦСКА и других наших клубов в Евролиге. Насколько это реально?

— Понимаю, что болельщики хотят снова видеть наши команды в лучшем европейском клубном турнире, но сегодня скорое возвращение не просматривается, не стоит впадать в эйфорию от последних новостей. СВО продолжается, для Евросоюза как минимум странно принимать 16‑й пакет санкции против России, анонсировать 17‑й и в тоже время допускать российские клубы к соревнованиям. Евролига даже не начинала предварительно и кулуарно обсуждать возможность возврата, и ее будущее потенциальное расширение весьма и весьма отдаленно связано с потенциальным возвращением россиян. И без нас достаточно желающих стать участниками турнира.

— При этом глава профсоюза тренеров Евролиги Горан Шашич уверяет, что ЦСКА и «Зенит» могут снова выступить в Евролиге уже в следующем сезоне…

— Вариант чуда всегда существует, и каждый решает сам, верить в чудеса или нет. При этом подавляющее большинство команд и игроков в баскетбольной Европе заинтересовано в нашем возвращении, матчи с участием ЦСКА всегда вызывали огромный интерес. Но в целом ситуация должна созреть. Любой спорт так или иначе связан с геополитикой, самостоятельные решения для Евролиги просто невозможны, любые действия требуют консультаций и согласований с властями. Поэтому сегодня в первую очередь стоит посмотреть, как будут развиваться события на переговорном треке. Будут серьезные решения дипломатов — дойдет дело и до баскетбола.

— Готовы ли российские клубы к возвращению?

— В любом случае необходимы терпение и время. Не стоит забывать, что российским клубам необходимо будет найти возможность вернуться или хотя бы приблизиться к прежним бюджетным параметрам, чтобы прийти на международную арену конкурентоспособными. Наконец, едва ли не самое важное: решить проблемы с перелетами, трансграничными платежами, визами, логистикой и прочими нюансами можно только на межгосударственном уровне. Впереди долгий и сложный путь, и ждать, что завтра наши лучшие клубы сыграют в Евролиге — самообман.

— Какими могут быть дальнейшие шаги?

— Сейчас важно не зацикливаться на международных перспективах, не переживать от того, что мы не играем в Евролиге. Нужно развивать российский баскетбол, строить арены, повышать уровень школьных и студенческих соревнований. Страна у нас большая, интерес болельщиков растет, игры ведущих клубов, «Матч звезд» Лиги ВТБ уже сейчас собирают полные трибуны. Во многих аспектах деятельности пример подает КХЛ, добившаяся огромного прогресса и в уровне игроков, и в привлечении зрителей. Если наши клубы и Лига продолжат добавлять в организационном и спортивном смыслах, это будет очень весомый аргумент для Европы к возобновлению сотрудничества. Соревнуются с сильными, а слабым в лучшем случае дадут билет на верхний ряд, — сказал президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Ватутин
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦСКА
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