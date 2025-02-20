Майкл Мэлоун: «Никола Йокич доминирует за счет интеллекта и мастерства. Это намекает на долголетие и отсутствие потолка»

Майкл Мэлоун описал будущее Николы Йокича.

Сербскому центровому исполнилось 30 лет.

«Он продолжает двигаться вперед. Когда имеешь дело с подобным величием, нельзя обозначить какой-либо потолок. Мы хотим обеспечить ему пространство для роста и увидеть, что будет, потому что быть частью этого процесса предельно увлекательно.

Он показывает лучший баскетбол в своей жизни. И всегда остается прежним в душе. Николой Йокичем из Сомбора. Никогда не забывает свои корни, тех, кто был с ним рядом.

Он доминирует за счет интеллекта и мастерства, а не атлетизма. Ему не нужно идти в силовые проходы и ставить через оппонента в каждом матче. Это намекает на долголетие», – рассудил главный тренер «Денвера».